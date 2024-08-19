إعادة انتخاب لي جيه ميونغ رئيسا للحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي

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أعيد انتخاب النائب البرلماني "لي جيه ميونغ" رئيسا للحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي أمس الأحد، حيث حقق فوزا ساحقا في سباق قيادة الحزب ضد وزير الداخلية السابق "كيم دو كوان" والسياسي المبتدئ "كيم جي سو"، في المؤتمر الوطني للحزب الذي أقيم في جنوب سيول.وحصل لي على 85.4% من الأصوات، وهو رقم قياسي لأكبر عدد من الأصوات في سباق رئاسة الحزب الديمقراطي، متجاوزا 77.7% التي فاز بها في الانتخابات السابقة في عام 2022، بينما حصل "كيم دو كوان" على 12.12%، وحصل "كيم جي سو" على 2.48%.وبذلك أصبح "لي جيه ميونغ" أول رئيس للحزب الليبرالي في كوريا يعاد انتخابه منذ الرئيس الأسبق "كيم ديه جونغ"، الذي كان رئيسا للحزب من سبتمبر 1995 إلى يناير 2000.وفي المؤتمر أيضا، تم انتخاب كل من "كيم مين سوك" و"جون هيون هي" و"هان جون هو" و"كيم بيونغ جو" و"لي أون جو" كأعضاء في المجلس الأعلى للحزب، المكون من خمسة أعضاء.