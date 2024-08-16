كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تبدآن مناورات أولتشي فريدوم شيلد

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بدأت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة مناوراتهما العسكرية المشتركة المنتظمة "أولتشي فريدوم شيلد"، اليوم الاثنين، والتي تهدف إلى تعزيز موقف الدفاع المشترك ضد التهديدات النووية والصاروخية المتقدمة من قبل كوريا الشمالية.ووفقا لرئاسة الأركان المشتركة في الجيش الكوري الجنوبي، ستُعقد مناورات "أولتشي فريدوم شيلد" من اليوم وحتى يوم 29 أغسطس الجاري، مع زيادة التدريبات الميدانية هذا العام. وتخطط الدولتان الحليفتان لإجراء ما مجموعه 48 تدريبا ميدانيا مشتركا خلال المناورات، بزيادة عشرة تدريبات مقارنة بـ38 تدريبا في مناورات العام الماضي، وكذلك زيادة حادة في عدد التدريبات على مستوى لواء إلى 17 مقارنة بأربعة في العام الماضي.وقالت هيئة الأركان المشتركة إن المناورات ستركز على الاستجابة لأسلحة الدمار الشامل الكورية الشمالية واستخدام أصول مختلفة في جميع المجالات لتعزيز جاهزية الدفاع المشترك وقدرات الاستجابة للبلدين الحليفين. وأضافت هيئة الأركان المشتركة أن الجيش يخطط أيضا للمشاركة في تدريب الحكومة لتعزيز استعداد المسؤولين للحرب.وخلال المناورات، تخطط القوات البرية والبحرية والجوية لإجراء تدريبات ميدانية مختلفة، بما في ذلك تدريبات بالذخيرة الحية. وإلى جانب مناورات "أولتشي فريدوم شيلد"، سيتم إجراء تمرين للدفاع المدني لمدة أربعة أيام على مستوى البلاد اعتبارا من اليوم أيضا للتحقق من خطط الطوارئ للاستعداد للحرب وغيرها من حالات الطوارئ الوطنية.