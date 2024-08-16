عودة عمليات تشغيل القطارات إلى طبيعتها بعد إصلاح الأعطال

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اكتملت أعمال إصلاح الأعطال بعد يوم واحد من خروج قطار "كي تي إكس" السريع عن مساره في الجزء الجنوبي الشرقي من كوريا الجنوبية.وقالت شركة السكك الحديدية الكورية "كوريل" اليوم الاثنين إن عمليات تشغيل القطارات على خط سيول بوسان قد عادت إلى طبيعتها صباح اليوم بعد الانتهاء من أعمال الإصلاح. وقد وقع حادث خروج القطار عن مساره حوالي الساعة 4:40 من مساء أمس الأحد عندما كان قطار "كي تي إكس" المتوجه إلى بوسان من سيول، متجها من محطة "دونغ ديغو" إلى محطة "كيونغ جو". وتوقف القطار بالقرب من محطة "غو مو" في "ديغو" عندما خرجت إحدى العجلات عن المسار.وتم ترتيب نقل 384 راكبا كانوا على متن القطار الذي خرج عن مساره إلى قطار لاحق.وبسبب الخروج عن المسار، كان على قطارات "كي تي إكس" استخدام مسار واحد فقط في القسم من "دونغ ديغو" إلى "بوسان"، مما تسبب في تأخر بعض القطارات لبضع ساعات، وبالتالي إزعاج الركاب نتيجة لحرارة الجو الشديدة.