الرئيس يون يدعو للاستعداد الوطني الشامل لمواجهة تهديدات كوريا الشمالية

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أكد الرئيس الكوري الجنوبي "يون صوك يول" على ضرورة الاستعداد الوطني الشامل لمواجهة استفزازات وتهديدات كوريا الشمالية غير المنطقية.جاء ذلك بمناسبة انطلاق مناورات "أولتشي فريدوم شيلد"، حيث أضاف الرئيس "يون" خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء اليوم الاثنين، أن طبيعة الحروب تغيرت بشكل كبير عما كان عليه في الماضي، بحيث أصبح من الصعب التمييز بوضوح بين المجالين العسكري والمدني.وقال "يون" إن كوريا الجنوبية تواجه حاليا استفزازات وتهديدات أكثر تهورا وغير عقلانية على مستوى العالم من قبل كوريا الشمالية، مشددا على أن الحرب يمكن أن تندلع في أي وقت كما حدث في الحرب في أوكرانيا والصراعات في الشرق الأوسط.وأشار يون إلى أن مناورات "أولتشي" قائلا إنها ستركز على تعزيز القدرة على الإجراءات المتكاملة للاستجابة لأوضاع الأزمات المختلفة.وأضاف الرئيس "يون" أن القوى المناهضة لكوريا الجنوبية التي تهدد النظام الديمقراطي الليبريالي تمارس أنشطتها في أرجاء مختلفة من البلاد، مشيرا إلى أن كوريا الشمالية ستحشد هذه القوى مع اندلاع الحرب لزيادة الارتباك العام وتقسيم الرأي العام من خلال العنف والدعاية.وأكد "يون" أن كوريا الجنوبية تخطط لتعزيز المناورات العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة على نطاق أوسع، معربا عن توقعاته بأن تكون هذه المناورات فرصة لتحسين القدرة على أداء العمليات العسكرية المشتركة، وإظهار قوة التحالف بين سيول وواشنطن.