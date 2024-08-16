قادة كوريا وأمريكا واليابان يؤكدون التزامهم بالتعاون الأمني الثلاثي

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أصدر قادة كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان بيانا مشتركا أمس الأحد بمناسبة الذكرى السنوية الأولى على محادثات القمة بينهم في منتجع كامب ديفيد الأمريكي.وقال الرئيس الكوري "يون صوك يول" والرئيس الأمريكي "جو بايدن" ورئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا" في البيان المشترك، إن المبادئ الخاصة بالتعاون الثلاثي التي أقرتها قمة "كامب ديفيد" في العام الماضي لا تزال تعمل كخارطة طريق للتعاون بين الدول الثلاث.وأشاد البيان بأن الدول الثلاث تعمل معا لتحقيق الأهداف المشتركة المتمثلة في تحقيق الأمن والازدهار على المستويين الإقليمي والعالمي.وقال البيان إن الدول الثلاث تتمسك بالتزامها بالتشاور بشأن التحديات والاستفزازات والتهديدات الإقليمية التي تؤثر على مصالحها وأمنها الجماعي.وتعهد قادة الدول الثلاث بالحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادي، مؤكدين استعداد بلادهم لمواجهة أكبر التحديات في العالم، مع الاستمرار في التضامن بينهم بشأن الرؤى المشتركة.