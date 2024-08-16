الممثلة الكورية كيم مين هي تفوز بجائزة أفضل تمثيل في مهرجان لوكارنو السينمائي الدولي

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فازت الممثلة الكورية "كيم مين هي" بجائزة أفضل تمثيل عن دورها في فيلم "بجانب النهر" للمخرج "هونغ سانغ سو" في مهرجان "لوكارنو" السينمائي الدولي الذي اختتم أول من أمس السبت في مدينة لوكارنو السويسرية.وأعربت الممثلة "كيم" عن شكرها للمخرج "هونغ" وجميع الممثلين والممثلات الذين شاركوا في التمثيل معها، ومشاهدي الفيلم الذين أرسلوا كلمات طيبة ومشجعة.وقد تأسس مهرجان "لوكارنو" السينمائي الدولي في عام 1946، وهو أحد أقدم المهرجانات في العالم، ومخصص لسينما المؤلفين.ويتم تنظيم المهرجان في شهر أغسطس من كل عام في مدينة لوكارنو الواقعة في شمال شرق سويسرا.وفاز الفيلم الليتواني اللاتفي المشترك "توكسيك" للمخرجة "ساولي بليفايتي" بجائزة الفهد الذهبي، وهي الجائزة الكبرى في المهرجان.ويروي فيلم "توكسيك" فترة الانتقال المعقدة بين الطفولة والبلوغ، والعلاقة بين عارضتين مراهقتين طموحتين تسعيان إلى الهروب من مسقط رأسهما الكئيب.