انخفاض عدد العاملين لحسابهم الخاص للشهر السادس على التوالي

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شهد عدد العاملين لحسابهم الخاص في كوريا الجنوبية انخفاضا للشهر السادس على التوالي منذ شهر فبراير الماضي.وطبقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الاثنين، بلغ عدد العاملين لحسابهم الخاص 5 ملايين و721 ألف شخص في شهر يوليو الماضي، بانخفاض مقداره 62 ألف شخص مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.وقد شهد عدد العاملين لحسابهم الخاص زيادة منذ شهر مايو من عام 2021، بعد أن انخفض لـ15 شهرا متتالية منذ شهر مارس من عام 2020 الذي بدأ فيه انتشار فيروس كورونا.وأشار التقرير إلى أن عدد أصحاب الأعمال المنفردين بلغ 4 ملايين و273 ألف شخص في يوليو، بانخفاض مقداره 110 آلاف شخص مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلا بذلك انخفاضا لـ11 شهرا متتالية منذ شهر سبتمبر من العام الماضي.ويرجع السبب في انخفاض عدد أصحاب الأعمال المنفردين إلى تراجع الاستهلاك، والعبء على نفقات الموظفين، وسعر الفائدة المرتفع.وبلغ المؤشر الاقتصادي لشهر أغسطس لدى أصحاب الأعمال الصغيرة 56.6 نقطة، بانخفاض مقداره 1.3 نقطة عن الشهر الأسبق، مسجلا بذلك انخفاضا للشهر الرابع على التوالي.