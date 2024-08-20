توقعات بوصول عدد مرضى كورونا إلى 350 ألفا أسبوعيا بحلول نهاية أغسطس

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توقعت حكومة كوريا الجنوبية أن يصل عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا محليا إلى 350 ألفا أسبوعيا بحلول نهاية شهر أغسطس الجاري.وفي مقابلة إذاعية أمس الاثنين، قال "هونغ جونغ إيك" مدير إدارة سياسات الأمراض المعدية في الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إنه على الرغم من أن عدد مرضى فيروس كورونا يبلغ حاليا نصف ما تم الإبلاغ عنه قبل عام، إلا أن الرقم قد يصل إلى 350 ألفا أسبوعيا بحلول نهاية أغسطس، بناء على الاتجاهات التي تم رصدها على مدار الصيفين الماضيين.وأضاف هونغ أن الحكومة بدأت في توفير أدوية علاج فيروس كورونا الإضافية التي تم تأمينها الأسبوع الماضي من خلال التشاور مع شركات الأدوية، وستوفر ما يكفي للصيدليات في جميع أنحاء البلاد بحلول نهاية أغسطس.وعلى الرغم من عودة ظهور حالات الإصابة بالفيروس مؤخرا، لا تخطط السلطات الصحية لرفع مستوى أزمة فيروس كورونا، لكنها مستعدة لإعداد تدابير خاصة لعطلة تشوسوك القادمة من خلال التأكيد على إرشادات الوقاية من العدوى ومراقبة اتجاهها.وأكد "هونغ" أيضا أن شدة أو معدل الوفيات بسبب متحور كورونا السائد حاليا، "كيه بي 3"، لا يختلف عن المتحورات الفرعية السابقة، مؤكدا أنه في مرحلة يمكن التحكم فيها حاليا.