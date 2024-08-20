الولايات المتحدة توافق على بيع مروحيات أباتشي بقيمة 3.5 مليار دولار لكوريا الجنوبية

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وافقت الولايات المتحدة على بيع ما يصل إلى 36 مروحية هجومية من طراز أباتشي "إيه إتش 64 إي" ومعدات ذات صلة إلى كوريا الجنوبية، في صفقة بقيمة ثلاثة مليارات وخمسمائة مليون دولار أمريكي.وأعلنت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية، عن هذه الموافقة في بيان أصدرته أمس الاثنين، قائلة إن وزارة الخارجية أعطت الضوء الأخضر لعملية البيع العسكرية الأجنبية بين حكومتي البلدين. وأوضح البيان أن كوريا الجنوبية طلبت شراء ما يصل إلى 36 مروحية هجومية من طراز أباتشي "إيه إتش 64 إي"، و72 محركا، و36 مؤشرا متطورا للإطلاق على الأهداف.وأضافت وكالة التعاون الأمني الدفاعي أن هذه الصفقة سوف تحسن من "أمن دولة حليفة رئيسية" وهي قوة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.وقال البيان أيضا إن الصفقة سوف تحسن قدرة كوريا الجنوبية على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال توفير قوة موثوقة قادرة على ردع الخصوم والمشاركة في العمليات الإقليمية.