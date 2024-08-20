إعصار جونغداري يتجه شمالا نحو البحر الأصفر

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يتجه إعصار جونغداري بسرعة شمالا نحو كوريا الجنوبية ومن المتوقع أن يصل إلى المياه الجنوبية في البحر الأصفر بحلول ليلة اليوم الثلاثاء.وأوضح تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية أنه من المتوقع أن يمر الإعصار التاسع لهذا العام عبر المياه الواقعة إلى الغرب من جزيرة جيجو في حوالي الساعة 6 من مساء اليوم الثلاثاء، ثم يصل إلى المياه الجنوبية في البحر الأصفر ليلا.ومن المتوقع أن يستمر الإعصار في طريقه شمالا في البحر الأصفر قبل أن يضعف إلى منخفض استوائي بحلول منتصف الليل. ومع اقتراب العاصفة بسرعة، تم إصدار تحذير من الإعصار في المياه الواقعة جنوب جزيرة جيجو.وسوف تبدأ جزيرة جيجو ومقاطعة جنوب جولا في الشعور بتأثيرات الإعصار اليوم، كما يُتوقع هطول أمطار في جميع أنحاء البلاد غدا الأربعاء، وبمعدلات تزيد عن 100 ملليمتر في جزيرة جيجو والمناطق الساحلية الجنوبية والغربية وجبل جيري.