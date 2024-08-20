تراجع معنويات المستهلكين في كوريا خلال شهر أغسطس

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تدهورت معنويات المستهلكين في كوريا الجنوبية خلال شهر أغسطس الجاري بعد تحسنها لمدة شهرين متتاليين.وأوضح تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الثلاثاء أن مؤشر معنويات المستهلكين المركب بلغ 100.8 نقطة في أغسطس، بانخفاض 2.8 نقطة مقارنة بالشهر الماضي. ويمثل هذا أول انخفاض بعد ارتفاع بمقدار 2.5 نقطة في يونيو و2.7 نقطة في يوليو. وتدل قراءة المؤشر فوق 100 نقطة على أن عدد المتفائلين يفوق عدد المتشائمين.وأرجع البنك المركزي الكوري هذا الانخفاض في معنويات المستهلكين إلى المخاوف بشأن الركود المحتمل في الولايات المتحدة، وتراجع سوق الأوراق المالية، وإخفاقات التسوية الأخيرة من قبل منصات التجارة الإلكترونية "تيمون" و"وي ميك برايس".وقد ارتفع مؤشر معنويات المستهلكين لأسعار المساكن بثلاث نقاط إلى 118 نقطة في أغسطس، وهو أعلى مستوى فيما يقرب من ثلاثة أعوام، منذ أكتوبر 2021. وقد ظلت توقعات التضخم للعام القادم ثابتة عند 2.9%.