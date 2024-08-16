كوريا وماليزيا تستأنفان محادثات اتفاقية التجارة الحرة بعد انقطاع خمسة أعوام

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استأنفت كوريا الجنوبية وماليزيا مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة الثنائية بعد انقطاع استمر خمسة أعوام.وأعلنت وزارة الصناعة الكورية اليوم الثلاثاء أن الجولة الرابعة من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع ماليزيا سوف تُعقد من اليوم وحتى يوم الجمعة في العاصمة الماليزية كوالالمبور. ويعد هذا الاجتماع الأول منذ سبتمبر 2019.وكان البلدان قد اتفقا في عام 2019 على السعي إلى إبرام اتفاقية ثنائية للتجارة الحرة، لكن المفاوضات ذات الصلة توقفت بعد ثلاث جولات من المحادثات في ذلك العام. ويخطط الجانبان للسعي إلى إبرام اتفاقية شاملة للتجارة الحرة تتضمن الوصول إلى السوق ومعايير تجارية جديدة، وتوسيع نطاق اتفاقية التجارة لتغطية مجالات مثل الخدمات والاستثمار والتكنولوجيا الرقمية والتكنولوجيا الحيوية.وأشارت الوزارة إلى أن ماليزيا هي ثالث أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية من بين أعضاء رابطة دول جنوب شرق آسيا، آسيان، وأعربت عن أملها في أن تعزز الاتفاقية المرتقبة العلاقات التجارية والاستثمارية مع آسيان في ظل نظام تجاري مفيد للطرفين مع ماليزيا.