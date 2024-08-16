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الاقتصادية

سام سونغ الأولى في أسواق التلفزيون العالمية في النصف الأول من العام

Write: 2024-08-20 14:56:57Update: 2024-08-20 15:08:20

سام سونغ الأولى في أسواق التلفزيون العالمية في النصف الأول من العام

Photo : YONHAP News

احتلت  شركة  سام  سونغ  للإلكترونيات المركز  الأول  في  أسواق  أجهزة  التلفزيون  العالمية في  النصف  الأول  من  هذا  العام  اعتمادا على  منتجاتها  المتطورة، بما  في  ذلك  تلفزيون  الذكاء الاصطناعي،  بينما  حافظت  شركة  "إل جي"  للإلكترونيات  على  المركز  الأول  في  أسواق  أجهزة  التلفزيون العالمية  من  نوع  "أوليد". 
ووفقا  لتقرير  نشرته  منصة  "أوميديا"  لأبحاث الأسواق  العالمية،  بلغت  حصة  سام  سونغ  في  السوق  على  أساس  المبلغ 28.8%  في  النصف  الأول  من  هذا  العام، وتلتها  "إل  جي" بنسبة  16.6%،  ثم  "تي  سي  إل"  بـ12.1%، و"هايسينس"  بـ10%.
وعلى  أساس  الكمية، بلغت  خصة  سام  سونغ  18.3%  لتحتل  المركز الأول  أيضا،  وتلتها "تي  سي  إل" بـ13.3%،  ثم  "هايسينس"  بـ11.7%، و"إل  جي"  بـ11.4%.
وقد  باعت  "إل جي"  مليونا  و340  ألفا  و700  من  أجهزة  تلفزيون  أوليد  في  نفس  الفترة  لتسجل  53%  من  نسبة  احتلال السوق  العالمية.
تجدر  الإشارة  إلى  أن  الشركات الصينية  ذات  الصلة  تحقق  نتائج  جيدة  اعتمادا على  قدراتها  التنافسية، حيث  نمت  شركة  "تي  سي  إل"  الصينية من  7.4%  من  نسبة  احتلال الأسواق  العالمية  في  النصف  الأول  من  عام  2020  إلى  12.1%.
وأضاف  التقرير  أن  عدد  أجهزة  التلفزيون  التي  طُرحت  في  الأسواق  العالمية في  النصف  الأول  من  هذا  العام  بلغ  94  مليونا و465  ألفا  و900،  بزيادة  بنسبتها 2%  مقارنة  مع  نفس  الفترة من  العام  الماضي.
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