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الرياضة

منصة بريطانية تختار سون هُنغ مين كأفضل لاعب كرة قدم كوري

Write: 2024-08-20 14:57:26Update: 2024-08-20 15:16:54

منصة بريطانية تختار سون هُنغ مين كأفضل لاعب كرة قدم كوري

Photo : YONHAP News

اختارت  المنصة  البريطانية المتخصصة  في  الرياضة "غيف  مي  سبورتس" أفضل  10  لاعبين في  تاريخ  كرة  القدم  الكورية، حيث  وضعت  على  قمة  القائمة اللاعب  "سون  هُنغ  مين"،  الذي  يلعب  حاليا  ضمن  فريق  "توتنهام"  الإنغليزي لكرة  القدم. 
وأوضحت  المنصة  أن  اللاعب  "سون"  يحظى  بشعبية  كبيرة  في  كوريا، كما  أنه  يعتبر  نجما  عالميا لديه  سجلاته.
ووفقا  لموقع  "تراسفيرماركت"  المتخصص في  انتقالات  لاعبي  كرة  القدم  في  أوربا، شارك  سون  في  606  مباراة مع  فرق  ضمن  نوادي،  وسجل  227  هدفا.
وأضافت  منصة  "غيف مي  سبورتس"  أن  سون  يتميز  بالكفاءة  وروح  القيادة  أمام  المرمى،  ليعتبر أفضل  اللاعبين  الكوريين على  الإطلاق.
واختارت  المنصة  اللاعب "تشا  بوم  كُن" كثاني  أفضل  اللاعبين في  تاريخ  كرة  القدم  الكورية، موضحة  أن  "تشا"  كان  رائدا  في  التحاق  اللاعبين الكوريين  في  الأندية الأوربية،  مشيرة  إلى  أنشطته  التي  قام  بها  في  الدوري الألماني  لكرة  القدم  للمحترفين.
وبالإضافة  إلى  ذلك  اختارت  المنصة اللاعب  "باك  جي  سونغ"  الذي  كان  يلعب  في  نادي  مانشستر  يونايتد البريطاني  كثالث  أفضل  اللاعبين  الكوريين. ووصفت  باك  بأنه  أحد  اللاعبين الكوريين  الذين  حققوا  أداء  بارزا  وثابتا  في  أوربا،  مشيرة  إلى  أنه  كان  يلعب  في  الفريق البريطاني  والمنتخب  الوطني.
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