تدريبات كورية أمريكية مباشرة على الطيران

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صرحت القوات الجوية الكورية الجنوبية بأنها تجري تدريبات مباشرة على الطيران على مدار 24 ساعة من أجل تنفيذ مهام متعددة القطاعات بدءا من يوم الـ19 من أغسطس الجاري، بالتوازي مع تدريبات "أولتشي فريدوم شيلد" الكورية الأمريكية المشتركة.وخلال التدريبات المباشرة على الطيران، التي تستمر حتى الـ23 من هذا الشهر، تشارك حوالي 200 طائرة تشمل "إف 15 كي" و"إف ايه 50" و"كي إف 16" من الأجنحة المقاتلة 11 و16 و20 التابعة للقوات الجوية الكورية، و"إف 16" و"ايه 10" من الجناحيْن الجوييْن الأمريكييْن 8 و51.وتخطط قوات البلدين لإجراء ألفي طلعة طيران لمدة 120 ساعة متتالية، وهي الأكثر على الإطلاق، من أجل تعزيز القدرة على تنفيذ العمليات الحربية.وأوضحت القوات الجوية الكورية أن كل جناح من القوات الجوية للبلدين كان يجري تدريبات على الطيران لمدة 24 ساعة في الماضي، لكن هذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها أجنحة متعددة في تدريبات الطيران لمدة 24 ساعة في نفس الوقت.وسوف تقوم القوات الجوية الكورية والأمريكية بفحص المهام الجوية المخطط لها مسبقا في زمن الحرب، بالإضافة للتحقق من قدرتها على تنفيذ عمليات جوية في مناطق متعددة، بما في ذلك البر والبحر.وفي أثناء التدريبات، سيتم نشر طائرات معادية افتراضية للتدرب على التعامل مع زيادة حالات تسلل طائرات العدو وإطلاق صواريخ كروز.