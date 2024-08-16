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الكوريتان

جندي كوري شمالي يهرب إلى كوريا الجنوبية صباح اليوم

Write: 2024-08-20 14:58:12Update: 2024-08-20 15:09:23

جندي كوري شمالي يهرب إلى كوريا الجنوبية صباح اليوم

Photo : YONHAP News

هرب  جندي  كوري  شمالي  إلى  كوريا  الجنوبية في  وقت  مبكر  من  صباح  اليوم،  عبر  منطقة  "كو صونغ"  في  مقاطعة "كانغ  وان". 
وقال  مسؤول  في  الجيش  الكوري الجنوبي  إن  الجندي الكوري  الشمالي  عبر  إلى  منطقة  وحدات  الجيش  في  تلك  المنطقة  مشيا  على  الأقدام، وأكد  نيته  الهروب إلى  الجنوب.
وأوضح  أن  الجيش  الكوري  الجنوبي تعقب  وراقب  هذا  الجندي،  الذي  يحمل  رتبة  رقيب،  منذ  نزوله  من  شمال  خط  الترسيم  العسكري على  الجبهة  الشرقية نحو  الجنوب،  حيث  توجه  إلى  منطقة  عمليات الفرقة  22  التابعة للجيش  في  منطقة  "كو  صونغ". 
وسلمت  السلطات  العسكرية الجندي  الكوري  الشمالي الهارب  إلى  الجهات المختصة،  التي  تقوم  حاليا  بالتحقيق معه.
وكان  مواطن  كوري  شمالي  قد  هرب  إلى  كوريا  الجنوبية في  وقت  مبكر  من  صباح  يوم  الثامن من  شهر  أغسطس  الجاري  بعد  عبور  المياه المحايدة  بين  الكوريتين عند  مصب  نهر  هان.
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