59% من سكان سيول يؤيدون اقتراح المدينة بإنشاء رمز وطني جديد

Photo : KBS News

أعلنت حكومة مدينة سيول نتائج استطلاع للرأي العام بشأن إنشاء رمز وطني بالقرب من منطقة "كوانغ هو امون".وأُجري الاستطلاع وسط جدل حول اقتراح عمدة سيول "أوه سي هون" في يونيو الماضي بتركيب سارية علم كبيرة بطول 100 متر لتحمل العلم الوطني الكوري "تيه غوك كي"، في ساحة "كوانغ هوا مون" في وسط سيول.ومن بين أكثر من 500 رأي تم جمعها، أيّد 59% الاقتراح، بينما عارضه 40%.وقال مائتان وخمسة عشر من المستجيبين، أي بنسبة 41%، إن "تيه غوك كي" رمز مناسب، بينما أيد 11% الزهرة الوطنية "مو كونغ هوا".ومع هذا المشروع الذي يهدف إلى تجسيد قيم الحرية والسلام وربط ماضي البلاد ومستقبلها، تخطط حكومة المدينة لعقد مسابقة تصميم عامة الشهر القادم، ثم البدء في أعمال التصميم الأساسية في ديسمبر.ومن المقرر أن يبدأ البناء في سبتمبر 2025.