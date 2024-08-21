انخفاض عدد الموظفين في العشرينيات من العمر في الشركات الكورية الكبرى

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تناقص عدد الموظفين في العشرينيات من العمر في الشركات الكورية الكبرى، بينما تزايد عدد الموظفين في الخمسينيات من العمر أو أكبر، مما يدل على اتجاه الشيخوخة في أماكن العمل في كوريا الجنوبية.ووفقا لتقرير صادر عن مؤشر "ليدرز إيندكس" لتتبع الشركات، أمس الثلاثاء، أظهر تحليل على 123 شركة على مستوى البلاد بشأن حالة الموظفين حسب الفئة العمرية، بين عامي 2021 و2023، أن عدد الموظفين الشباب قد انخفض خلال تلك الفترة، حيث انخفض عدد الموظفين الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما بمقدار خمسة آلاف و844، بينما زاد عدد الموظفين الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما بمقدار 27 ألفا و424.وأوضح التقرير أن هذا الاتجاه يرجع إلى التغيير في البنية السكانية بسبب آثار انخفاض معدل المواليد وزيادة شيخوخة المجتمع.كما أشار التقرير إلى التغيير في أساليب التوظيف في الشركات، والتحول من التوظيف المفتوح على نطاق واسع إلى التوظيف القائم على الخبرة، مما يؤدي إلى انخفاض عدد الوظائف على مستوى المبتدئين.