ترشيح كيم بوك هيونغ كقاضية جديدة في المحكمة الدستورية

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تم ترشيح "كيم بوك هيونغ" القاضية البارزة في محكمة سيول العليا، كقاضية في المحكمة الدستورية. وأعلنت المحكمة العليا أمس الثلاثاء أن رئيسة القضاة "جو هي دي" رشحت "كيم" لخلافة القاضية "لي أون ايه"، التي من المقرر أن تتقاعد الشهر القادم.ووصفت المحكمة العليا "كيم" بأنها "قاضية تتمتع بمعرفة قانونية واسعة وممارسة قضائية متميزة"، موضحة أنها "تمتلك معرفة قانونية مهنية بالدستور مع القدرة على الحكم العقلاني والعادل".وقد عملت "كيم" في محكمة سيول العليا ومحكمة "سو وان" العليا ومحكمة منطقة سيول المركزية، حيث كرست ما يقرب من 30 عاما للواجبات القضائية. ومع تعيينها، سيظل عدد قاضيات المحكمة الدستورية ثلاث قاضيات.وسوف يتم تعيينها من قبل الرئيس "يون صوك يول" بعد جلسة استماع في البرلمان. ولكن على عكس قضاة المحكمة العليا، لا يحتاج قضاة المحكمة الدستورية إلى موافقة من البرلمان.