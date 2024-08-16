أمطار غزيرة ورياح قوية على مستوى كوريا بسبب الإعصار جونغداري

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تحول الإعصار جونغداري إلى منخفض مداري، ولكن من المتوقع أن يتسبب في هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية على مستوى كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء، نتيجة لسحب المطر المتبقية من ذلك الإعصار.وأوضح تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية أن أمطارا غزيرة بمعدلات تزيد عن 100 ملليمتر ستضرب المنطقة الوسطى اليوم، مع توقعات بهطول أمطار غزيرة تتراوح معدلاتها بين 30 إلى 50 ملليمترا في الساعة على منطقة العاصمة والمناطق الداخلية من مقاطعة كانغ وان ومقاطعة جنوب تشونغ تشُنغ.ومن المتوقع أن تشهد المناطق الجنوبية ما بين 10 إلى 60 ملليمترا من الأمطار، بينما ستشهد جزيرة جيجو ما بين 5 إلى 40 ملليمترا.ومن المتوقع أيضا هبوب رياح قوية في المناطق الساحلية الغربية من المنطقة الوسطى في أثناء هطول الأمطار.ويتوجب على السكان في المناطق الساحلية الغربية في إنتشون ومقاطعة كيونغ كي توخي الحذر، حيث قد يرتفع مستوى سطح البحر بشكل كبير، مع سريان تحذيرات العواصف وموجات المد.