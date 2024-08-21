ارتفاع أسعار المنتجين في كوريا خلال شهر يوليو

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انتعشت أسعار المنتجين في كوريا الجنوبية خلال شهر يوليو الماضي بسبب ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية.وقال تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الأربعاء إن مؤشر أسعار المنتجين لجميع السلع والخدمات ارتفع بنسبة 0.3% في شهر يوليو الماضي مقارنة بالشهر الأسبق، ليصل إلى 119.65 نقطة.وقد ارتفع المؤشر، وهو مؤشر رئيسي للتضخم المستقبلي، بعد شهر من انخفاضه لأول مرة في سبعة أشهر، خلال شهر يونيو.وبالمقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، ارتفع المؤشر بنسبة 2.6% ليسجل زيادات على أساس سنوي للشهر الثاني عشر على التوالي.وكان الارتفاع مدفوعا بزيادة شهرية بنسبة 1.6% في أسعار المنتجات الزراعية والغابات ومصائد الأسماك، وارتفاع بنسبة 0.3% في أسعار السلع الصناعية. كما ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 0.2% على أساس شهري في يوليو، بينما انخفضت أسعار الغاز والمياه والكهرباء بنسبة 0.4% الشهر الماضي.