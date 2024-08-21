الولايات المتحدة ترفض انتقادات كوريا الشمالية لتدريبات أولتشي

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قالت وزارة الدفاع الأمريكية، بنتاغون، إن التدريبات العسكرية المشتركة الجارية حاليا بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة هي تدريبات دفاعية بطبيعتها، رافضة ادعاءات كوريا الشمالية بأن التدريبات هي "تمهيد لغزوها".وأدلى المتحدث باسم البنتاغون "باتريك رايدر" بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء عندما طُلب منه التعليق على اتهامات كوريا الشمالية، حيث وصفها بأنها "كاذبة بشكل واضح".وقال إن هذه التدريبات طويلة الأمد ودفاعية بطبيعتها، وأنها توفر فرصة لقوات البلدين للعمل معا على التشغيل البيني وتعلم كيفية العمل في بيئات متنوعة.وجاءت هذه التصريحات بعد أن ندد معهد الدراسات الأمريكية التابع لوزارة الخارجية الكورية الشمالية يوم الأحد بالتدريبات العسكرية المشتركة باعتبارها "تدريبات حربية تهدف للعدوان"، محذرا من أن بيونغ يانغ سوف تحافظ على توازن القوى لمنع الحرب من خلال تخزين أكبر قدر من الردع.وقد بدأت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة مناورات "أولشي فريدوم شيلد" أول من أمس الاثنين، والتي ستستمر حتى يوم 29 أغسطس الجاري، وستشمل تدريبات قيادة تعتمد على المحاكاة بالكمبيوتر وتدريبات ميدانية.