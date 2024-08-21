تدهور معنويات الأعمال في كوريا للشهر الثاني خلال أغسطس

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تدهورت معنويات الأعمال في كوريا الجنوبية للشهر الثاني على التوالي خلال شهر أغسطس الجاري، وسط تباطؤ الطلب المحلي، وزيادة حالة عدم اليقين المتزايد في الاقتصاد العالمي.وأوضح تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الأربعاء أن مؤشر مسح الأعمال لجميع الصناعات قد بلغ 92.5 نقطة في أغسطس، بانخفاض 2.6 نقطة مقارنة بالشهر الماضي.وتدل قراءة المؤشر بأقل من 100 نقطة على أن عدد المتشائمين يفوق عدد المتفائلين.وقد انخفض مؤشر مسح الأعمال للمصنعين بمقدار 2.9 نقطة على أساس شهري ليصل إلى 92.8 نقطة في أغسطس.وانخفض مؤشر الصناعات غير التحويلية، والتي تشمل المطاعم وتجار الجملة وشركات التجزئة، بمقدار 2.4 نقطة، ليصل إلى 92.2 نقطة. وأرجع البنك المركزي ذلك الانخفاض إلى تباطؤ التعافي في الطلب المحلي، وارتفاع حالة عدم اليقين في الاقتصادي العالمي وسط المخاوف من حدوث ركود محتمل في الولايات المتحدة.