تمديد تخفيضات الضرائب على الوقود في كوريا 60 يوما

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قررت الحكومة الكورية تمديد تخفيضات الضرائب على الوقود شهرين إضافيين حتى نهاية شهرأكتوبر القادم، استجابة لتقلبات أسعار النفط العالمية الناجمة عن التوتر في الشرق الأوسط.وأعلن وزير المالية "تشيه سانغ موك" عن هذا القرار في اجتماع عقده اليوم الأربعاء للوزراء ذوي الصلة بالشؤون الاقتصادية، مشيرا إلى أن التوتر المتزايد في الشرق الأوسط أدى إلى زيادة التقلبات في أسعار النفط العالمية، مما قد يفرض ضغوطا إضافية على معيشة الشعب.وبموجب القرار، ستظل تخفيضات الضرائب الحالية سارية حتى يوم الحادي والثلاثين من شهر أكتوبر القادم عند مستوى 20% على البنزين، و30% على الديزل وغاز البترول المسال.وكانت الحكومة قد طبقت سابقا تخفيضا ضريبيا بنسبة 25% على البنزين، وبنسبة 37% على الديزل، لكن الوزارة قررت تخفيض هذه المعدلات إلى 20% على البنزين و30%على الديزل في شهر يوليو الماضي.