النيابة العامة تكمل تحقيقاتها في فضيحة الحقيبة الفاخرة للسيدة الأولى

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أكملت النيابة العامة في كوريا الجنوبية تحقيقاتها في المزاعم التي تفيد بأن السيدة الأولى "كيم كون هي" قد تلقّت، بشكل غير قانوني، حقيبة فاخرة من قس أمريكي كوري الأصل في شهر سبتمبر من عام 2022.ووفقا لهيئة الإذاعة الكورية "كي بي إس"، أكمل فريق التحقيقات التابع لمكتب المدعي العام المركزي في سيول تحقيقاته مؤخرا، وأبلغ نتائج التحقيقات لرئيس المكتب "لي تشانغ سو"، كما تم إرسال تقرير بهذا الشأن إلى مكتب المدعي العام الأعلى.وسوف يقوم "لي" باطلاع مدير النيابة العامة "لي وان صوك" على نتائج التحقيقات، غدا الخميس.وتبين أن فريق التحقيقات خلُص إلى أن السيدة الأولى "كيم" لم تنتهك قانون مكافحة الفساد، وأن الحقيبة الفاخرة والهدايا الأخرى التي قدمها لها القس "تشيه" كانت بمثابة تعبير عن الامتنان أو وسيلة لتسهيل اللقاء، وليست مدفوعات للحصول على خدمات.