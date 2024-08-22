كوريا الجنوبية في المجموعة الثالثة مع اليابان وأستراليا وجمهورية التشيك في بطولة العالم للبيسبول لعام 2026

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تم إدراج كوريا الجنوبية في المجموعة الثالثة إلى جانب اليابان وأستراليا وجمهورية التشيك في بطولة العالم الكلاسيكية للبيسبول لعام 2026.ووفقا لما أعلنته أمانة دوري البيسبول الرئيسي أمس الأربعاء؛ ستتنافس هذه الدول الأربع، إلى جانب دولة أخرى متأهلة، في المجموعة الثالثة، في الدور الأول من البطولة الذي سيقام في قبة طوكيو في اليابان في الفترة من 5 إلى 10 مارس 2026.وتضم المجموعة الأولى كوبا وبورتوريكو وبنما وكندا، بينما تضم المجموعة الثانية الولايات المتحدة والمكسيك وإيطاليا والمملكة المتحدة.وستتأهل 4 بلدان أخرى من خلال التصفيات التمهيدية المقرر إجراؤها في فبراير ومارس من العام المقبل وسيتم تعيينها في إحدى المجموعات الأربع. وسيتأهل أفضل فريقين من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.وستقام مباريات الدور ربع النهائي في 13 و14 مارس 2026 في "هيوستن" و"ميامي"، على أن تقام مباريات الدور قبل النهائي في 15 و16 مارس والنهائي في 17 مارس في "ميامي".