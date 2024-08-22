إقامة مناورات الدفاع المدني في الساعة 2 مساء الخميس

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سيتم إجراء مناورات الإخلاء ضد الغارات الجوية في جميع أنحاء البلاد في الساعة 2 بعد ظهر اليوم الخميس، كجزء من تدريبات الدفاع المدني التي تهدف إلى تعزيز قدرات الجمهور على الاستجابة لعمليات إطلاق الصواريخ وغيرها من حالات الطوارئ الوطنية.وعندما ينطلق التحذير من الغارة الجوية في الساعة الثانية ظهرا، سيُطلب من المواطنين الإخلاء إلى أقرب ملاجئ أو منشآت آمنة تحت الأرض.وهناك ما يقرب من 17 ألف ملجأ مخصص في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك محطات مترو الأنفاق ومناطق التسوق تحت الأرض.ويمكن العثور على مواقع هذه الملاجئ على موقع البوابة الوطنية للكوارث والسلامة، وتطبيق الاستعداد للطوارئ، وبرنامج "نيفر" أو "كاكاو".ويجب على السيارات السائرة في المناطق التي يتم تقييد حركة المرور فيها التوقف والانتظار بتوجيه من الشرطة لمدة 5 دقائق بعد انطلاق الإنذار.وسيتم رفع التحذير من الغارة الجوية في الساعة 2:20 مساء، وستقدم إذاعة "كي بي إس" المعلومات والإرشادات ذات الصلة خلال التدريبات التي تستمر 20 دقيقة.