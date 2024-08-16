الرئيس يون يؤكد أن غزو الشمال للجنوب سيمثل زوال النظام الكوري الشمالي

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قال رئيس كوريا الجنوبية "يون صوك يول" إن النظام الكوري الشمالي هو أبعد المنظمات عن العقلانية على هذا الكوكب والتي يمكن أن تقوم باستفزازات في أي وقت، مضيفا أن الاستعداد الدفاعي القوي للجيش الكوري الجنوبي هو وحده القادر على منع سوء تقدير النظام.وأدلى "يون" بهذه التصريحات أمس الأربعاء عندما زار قيادة العمليات البرية للجيش في "يونغ إن" بمقاطعة "كيونغ غي"، ونقل كلمات التشجيع إلى أفراد الجيش الكوري الجنوبي والأمريكي المشاركين في تدريبات "أولتشي درع الحرية" المشتركة.كما قام الرئيس بزيارة مركز العمليات القتالية، حيث أكد على ضرورة أن يسعى جميع الضباط إلى أن يوضحوا للنظام الشمالي أن غزو كوريا الجنوبية يعني زواله.وكان "يون" هو أول رئيس للبلاد يزور قيادة العمليات البرية منذ إنشائها في عام 2019، من خلال دمج الجيشين الأول والثالث.وقال "يون" إن الضباط الكوريين الجنوبيين والأمريكيين المشاركين في تدريبات القوات البرية المشتركة هم أساس الموقف الدفاعي المشترك وجوهر التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، قبل أن يردد شعارهم الشهير "نمضي معا".