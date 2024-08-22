الحكومة تؤكد عدم انتهاك معايير السلامة في تصريف مياه فوكوشيما

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قالت الحكومة الكورية إنه لم يتم العثور على حالة واحدة لانتهاك معايير السلامة فيما يتعلق بتصريف اليابان للمياه الملوثة المعالجة من محطة "فوكوشيما" النووية المعطلة، والتي بدأت لأول مرة في أغسطس من العام الماضي.وقال النائب الأول لوزير مكتب تنسيق السياسات الحكومية "كيم جونغ مون" أمس الأربعاء إن الحكومة أجرت ما مجموعه 49 ألفاً و633 فحصا إشعاعيا على المياه الكورية الجنوبية والمنتجات السمكية ومياه صابورات السفن منذ الجولة الأولى لتصريف مياه الملوثة في 24 أغسطس من العام الماضي وحتى يوم الاثنين الماضي.وقال "كيم" إن اليابان أكملت 7 جولات من تصريف المياه، وتنفذ حاليا الجولة الثامنة.وتهدف طوكيو إلى تصريف ما مجموعه 1.34 مليون طن من المياه الملوثة في المحيط، وهي عملية من المتوقع أن تمتد إلى 30 عاما أو أكثر.وخلال 7 جولات، قامت طوكيو بتصريف نحو 55 ألف طن من المياه حتى الشهر الماضي.