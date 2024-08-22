سلسلة الليالي الاستوائية غير المسبوقة في سيول تمتد إلى 32 ليلة

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استمرت درجات الحرارة المرتفعة والليالي الاستوائية اليوم الخميس، على الرغم من أنه يوافق يوم "تشو صو"، الذي يمثل تقليديا نهاية حرارة الصيف في التقويم القمري.وشهدت سيول الليلة الاستوائية الـ32 على التوالي أمس، لتمتد بذلك سلسلة الليالي الاستوائية الأطول في تاريخ المدينة الحديث، حيث بدأت تلك السلسلة يوم 21 يوليو.كما شهدت مدينة "بوسان" الساحلية الجنوبية أيضا ليلة استوائية أمس، بعد يوم واحد فقط من كسر سلسلة متتالية من 26 يوما.وحتى الساعة 8 من صباح اليوم الخميس، ارتفعت درجات الحرارة بالفعل إلى ما يقرب من 30 درجة مئوية في المدن الكبرى، بما في ذلك سيول و"إنتشون" و"ديه جون" و"أول سان".ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة العظمى بعد ظهر اليوم الخميس بين 30 و36 درجة، مع احتمال ارتفاع درجات الحرارة المحسوسة إلى 33 إلى 35 درجة بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة.ومن المتوقع هطول الأمطار في جميع أنحاء كوريا بعد الظهر، مع احتمال استمرار هطول الأمطار في أجزاء أخرى من البلاد حتى صباح الغد الجمعة.