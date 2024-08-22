تحذير من الفيضانات على جسر إيم جين بسبب تصريف كوريا الشمالية للمياه

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قالت وزارة البيئة الكورية الجنوبية اليوم الخميس إنه يبدو أن كوريا الشمالية تقوم بتصريف كمية كبيرة من المياه من أحد السدود بالقرب من المنطقة الحدودية بين الكوريتين.وقالت الوزارة إنه بينما لم تُظهر صور الأقمار الاصطناعية التي التقطت في الساعة 3 من مساء أمس الأربعاء أي علامات على تصريف المياه من سد "هوانغ كانغ" الواقع على أعالي نهر "إيم جين"، فقد أظهرت الصور التي التقطت في الساعة 4 من صباح الخميس ارتفاعا كبيرا في منسوب المياه في الروافد السفلى للنهر.وأضافت الوزارة أنها قامت بمشاركة المعلومات مع الجهات ذات الصلة، بما في ذلك الوحدات العسكرية والحكومات المحلية، وقامت بتفعيل نظام الاستجابة للطوارئ.ويمكن أن يتسبب تصريف المياه من السد في حدوث فيضانات كبيرة على الجانب الكوري الجنوبي.ومع ارتفاع منسوب المياه في الروافد السفلية للنهر، أصدر مكتب السيطرة على فيضان نهر "هان" تحذيرا من الفيضانات في جسر "إيم جين" في بلدة "يون تشون" بمقاطعة "كيونغ كي" في الساعة 4:30 من صباح اليوم.وقد ارتفع منسوب المياه عند الجسر، الذي ظل أقل من متر واحد، إلى 6.79 متر بحلول الساعة 6:10 من صباح اليوم.