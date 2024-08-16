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السياسية

المكتب الرئاسي الكوري يعقد اجتماعا لبحث التعاون مع جمهورية التشيك

Write: 2024-08-22 14:59:45Update: 2024-08-22 15:00:05

المكتب الرئاسي الكوري يعقد اجتماعا لبحث التعاون مع جمهورية التشيك

Photo : YONHAP News

ناقش  المكتب  الرئاسي في  كوريا  الجنوبية الفوز  بعقد  إنشاء  محطة  للطاقة النووية  في  جمهورية التشيك،  بالإضافة  إلى  الزيارة  المرتقبة التي  سيقوم  بها  الرئيس  "يون صوك  يول"  إلى  تلك  الدولة الأوربية. 
جاء  ذلك  في  اجتماع  عُقد  أمس  في  المكتب  الرئاسي، برئاسة  "جانغ  هو  جين"  مساعد  الرئيس  للشؤون الخارجية  والأمن،  و"صونغ تيه  يون"  مساعد  الرئيس  للسياسات، بهدف  بحث  سبل  تعزيز  علاقات التعاون  بين  البلدين.
واستعرض  الاجتماع  سبل  التعاون  في  مجالات  المال  والصناعات  والطاقة والعلوم  والتكنولوجيا  والبنية التحتية  للنقل  والتعليم، إلى  جانب  سبل  تطوير  التعاون في  محطات  الطاقة النووية.
وتوصل  الاجتماع  إلى  خطة  للإعداد لجدول  زيارة  الرئيس "يون"  إلى  جمهورية التشيك،  بحيث  تتم  إتاحة  فرصة  لتعزيز  علاقات المشاركة  الاستراتيجية  بين  البلدين.
الجدير  بالذكر  أن  الاجتماع  عُقد  بحضور  ممثلي  عدد  من  الوزارات،  بما  في  ذلك  المالية  والاستراتيجية،  والعلوم وتكنولوجيا  المعلومات  والاتصالات، والخارجية،  والدفاع،  والصناعة والتجارة  والطاقة،  والأراضي والنقل،  إلى  جانب  بعض  المسؤولين في  المكتب  الرئاسي.
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