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السياسية

تأجيل المحادثات للتحضير للاجتماع بين رئيسيْ الحزبين الحاكم والمعارض

Write: 2024-08-22 15:00:09Update: 2024-08-22 16:01:21

تأجيل المحادثات للتحضير للاجتماع بين رئيسيْ الحزبين الحاكم والمعارض

Photo : KBS News

تم  مجددا  تأجيل  المحادثات  التي  تستهدف  التحضير للاجتماع  بين  رئيسي  الحزبين  الحاكم والمعارض  الرئيسي  في  كوريا،  ومن  المقرر  انعقاده يوم  25  من  شهر  أغسطس  الجاري. 
وقال  "باك  جونغ  ها"  كبير  مساعدي  رئيس  حزب  "قوة الشعب"  الحاكم،  في  تصريحات  للصحفيين اليوم،  إن  المحادثات تم  إلغاؤها  بسبب  عدم  التوافق في  جدول  الأعمال.
كما  أعلن  "لي هيه  شيك"  كبير  مساعدي  رئيس  الحزب  الديمقراطي المعارض  الرئيسي  أيضا  أن  المحادثات ألغيت  بسبب  مشاكل  في  جدول  الأعمال.
وكان  من  المقرر أن  يجري  الجانبان محادثات  حول  إمكانية بث  محتوى  الاجتماع بين  رئيسيْ  الحزبين على  الهواء  مباشرة، حيث  اقترح  "هان دونغ  هون"  رئيس  الحزب  الحاكم بث  ذلك  الاجتماع المرتقب  على  الهواء، لكن  الحزب  الديمقراطي المعارض  أعرب  عن  عدم  رضائه  عن  ذلك،  وهو  ما  أدى  إلى  تعثر  محادثات العمل  ذات  الصلة.
وكان  رئيس  الحزب  الحاكم  قد  قال  في  تصريحات  أدلى  بها  للصحفيين في  البرلمان  إن  رؤية  الشعب  مشاهد  الحوار بين  ممثلي  المعسكرين الحاكم  والمعارض  ليست  أمرا  مزعجا، بينما  قال  المتحدث باسم  الحزب  الديمقراطي المعارض  "جو  صونغ  ليه"  إن  رئيس  الحزب  الحاكم  ليس  لديه  ثقة  في  المكتب الرئاسي  والحزب  الحاكم، واتهمهما  بمحاولة  جعل  ذلك  الاجتماع عرضا  سياسيا.
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