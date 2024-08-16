رئيس الوزراء الكوري يتعهد بتعزيز التعاون التجاري مع آسيا وإفريقيا

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قال رئيس الوزراء الكوري "هان دوك سو" إن حكومته ستسعى إلى توسيع شبكة اتفاقيات التجارة الحرة مع الأسواق الناشئة الرئيسية في آسيا وإفريقيا من أجل دعم الشركات الكورية في مختلف أنحاء العالم.جاء ذلك في اجتماع للوزراء ذوي الصلة بالقضايا الوطنية الراهنة اليوم، حيث أوضح أن الحكومة وضعت خريطة طريق للسياسات التجارية الجديدة للاستجابة السريعة للظروف الخارجية المتغيرة، وتحقيق دولة مركزية في التجارة العالمية على أساس التضامن والتعاون.كما تعهد هان بأن تبذل الحكومة كل ما في وسعها من أجل استقرار سلاسل التوريد الخاصة بالمواد الرئيسية، من خلال استغلال القنوات متعددة الأطراف، بما في ذلك الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، والقنوات الثنائية مع دول التعاون الرئيسية، كما ستشارك في مناقشة القواعد التجارية الجديدة، بما في ذلك الرقمنة والمناخ، من أجل مساعدة الشركات الكورية على استشكاف المزيد من الفرص.وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية دور التجارة في الاقتصاد الكوري، ودعا الوزارات ذات الصلة بالتواصل والتعاون الفعال مع الشركات الخاصة من أجل الاستجابة بشكل استباقي لمختلف التغييرات في البيئة التجارية. وقال هان إن العديد من الشركات الكورية العاملة في التجارة الإلكترونية تواجه صعوبات في دخول أسواق التجارة الإلكترونية العالمية، ولذلك ستقدم لها الحكومة دعما في هذا المجال.