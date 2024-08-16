الجيش الكوري يجري تدريبات على حماية جزر دوك دو

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صرحت القوات البحرية الكورية الجنوبية بأنها أجرت أمس تدريبات خاصة لحماية جزر "دوك دو"، مشيرة إلى أنها تجري هذه التدريبات مرتين سنويا من أجل الدفاع عن تلك الجزر الكورية، التزاما بمهامها في حماية الشعب وأرض الوطن.وأوضحت القوات البحرية أن هذه التدريبات جرت بشكل غير مكشوف، وأن أسلوب التدريبات والقوة العسكرية المشاركة فيها كانت على نفس مستوى التدريبات التي أجريت في الماضي.وقد شاركت سفن تابعة للقوات البحرية وحرس السواحل، ولكن لم تهبط أي قوات من مشاة البحرية على أرض الجزر.وكانت هذه التدريبات المسماة "تدريبات دوك دو الدفاعية"، قد جرت لأول مرة في عام 1986، وظلت تُجرى مرتين سنويا على أساس منتظم منذ عام 2003.وتعد هذه هي المرة الخامسة التي يتم فيها إجراء هذه التدريبات منذ انطلاق حكومة الرئيس "يون صوك يول"، وقد جرت التدريبات الأربعة السابقة بشكل غير مكشوف أيضا.وقالت وزارة الخارجية في سيول إن اليابان احتجت على التدريبات عبر القنوات الدبلوماسية، لكن الحكومة الكورية رفضت ذلك الاحتجاج.وقال مسؤول في الوزارة إن دوك دو أرض كورية من النواحي التاريخية والجغرافية والقوانين الدولية، وأن الحكومة الكورية سترد بشكل حاسم على أي ادعاءات يابانية غير صحيحة بشأن تلك الجزر.