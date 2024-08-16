ترجمة قوانين الحكم الذاتي لمدينة سيول إلى عدة لغات أجنبية

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قالت إدارة مدينة سيول إنها ستوفر ترجمة لقوانين الحكم الذاتي لحكومة مدينة سيول إلى عدد من اللغات من أجل الأجانب الذين يعيشون أو يدرسون أو يشاركون في الأنشطة الاقتصادية في سيول.وتعتمد الترجمة على اللغة الإنغليزية، ولكن منذ عام 2016، تم أيضا تقديم ترجمات لبعض القوانين واللوائح المستقلة باللغة الصينية.ويبلغ عدد قوانين الحكم الذاتي المترجمة من خلال هذا المشروع 356 قانونا باللغة الإنغليزية، وهو ما يمثل 32.2% من إجمالي قوانين الحكم الذاتي لمدينة سيول، والبالغة 1105 قوانين.وأوضحت إدارة مدينة سيول أنها ستوفر أكبر عدد من القوانين المستقلة المترجمة بين الحكومات المحلية على مستوى البلاد. وأضافت أنه نتيجة لتحليل عدد المشاهدات حول خدمة الإدارة القانونية، اتضح أن قانون المياه الخاص بالمدينة حصل على أكبر عدد من المشاهدات بحوالي 190 ألف مرة، وتلاه قانون تحصيل الرسوم بـ170 ألف مرة، وقانون البناء بـ150 ألف مرة. ثم جاءت قوانين التخطيط الحضري، والأسعار، والحدائق الحضرية، وصيانة البيئة الحضرية والسكنية، وتخفيض ضرائب المدينة، وتركيب وإدارة مواقف السيارات، وإدارة الممتلكات العامة.وتخطط إدارة مدينة سيول لاختيار 30 قانونا محليا وترجمتها في غضون هذا العام.