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المحلية

ترجمة قوانين الحكم الذاتي لمدينة سيول إلى عدة لغات أجنبية

Write: 2024-08-22 15:01:26Update: 2024-08-22 16:07:35

ترجمة قوانين الحكم الذاتي لمدينة سيول إلى عدة لغات أجنبية

Photo : KBS News

قالت  إدارة  مدينة  سيول  إنها  ستوفر  ترجمة  لقوانين الحكم  الذاتي  لحكومة مدينة  سيول  إلى  عدد  من  اللغات  من  أجل  الأجانب الذين  يعيشون  أو  يدرسون  أو  يشاركون  في  الأنشطة  الاقتصادية في  سيول. 
وتعتمد  الترجمة على  اللغة  الإنغليزية، ولكن  منذ  عام  2016،  تم  أيضا  تقديم  ترجمات  لبعض  القوانين  واللوائح المستقلة  باللغة  الصينية. 
ويبلغ  عدد  قوانين  الحكم  الذاتي  المترجمة من  خلال  هذا  المشروع  356  قانونا  باللغة الإنغليزية،  وهو  ما  يمثل  32.2%  من  إجمالي قوانين  الحكم  الذاتي لمدينة  سيول،  والبالغة 1105  قوانين. 
وأوضحت  إدارة  مدينة  سيول  أنها  ستوفر  أكبر  عدد  من  القوانين المستقلة  المترجمة  بين  الحكومات  المحلية على  مستوى  البلاد. وأضافت  أنه  نتيجة  لتحليل  عدد  المشاهدات  حول  خدمة  الإدارة القانونية،  اتضح  أن  قانون  المياه الخاص  بالمدينة  حصل  على  أكبر  عدد  من  المشاهدات  بحوالي 190  ألف  مرة،  وتلاه  قانون  تحصيل  الرسوم بـ170  ألف  مرة،  وقانون  البناء بـ150  ألف  مرة.  ثم  جاءت  قوانين  التخطيط الحضري،  والأسعار،  والحدائق الحضرية،  وصيانة  البيئة الحضرية  والسكنية،  وتخفيض ضرائب  المدينة،  وتركيب وإدارة  مواقف  السيارات، وإدارة  الممتلكات  العامة. 
وتخطط  إدارة  مدينة  سيول  لاختيار  30  قانونا  محليا  وترجمتها  في  غضون  هذا  العام.
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