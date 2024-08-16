انطلاق فرع بيلبورد في كوريا رسميا يوم 27 أغسطس

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سيبدأ فرع شركة "بيلبورد" الأمريكية لتقييم الأغاني، أعماله رسميا في كوريا يوم 27 من أغسطس الجاري.وصرحت شركة "بيلبورد كوريا" بأنها ستبدأ أعمالها رسميا بتنظيم فعالية احتفالية بهذه المناسبة بعنوان "بيلبورد كي باور 100"، في دار الضيافة في فندق شيلا بالعاصمة سيول يوم الثلاثاء القادم، بمشاركة رئيس شركة بيلبورد، ومديرة تحرير الشركة، وغيرهما من المسؤولين ذوي الصلة.وأوضحت "بيلبورد كوريا" أن تلك الفعالية تستهدف الاحتفال بمرور 100 عام من تاريخ الموسيقى الكورية الشعبية، وإلقاء الضوء على تأثير الموسيقى الكورية، بما في ذلك الكي بوب، على صناعة الموسيقى العالمية.ومن المتوقع أن يتم الكشف خلال تلك الفعالية عن "قاموس أسماء فناني الموسيقى الكورية" باللغتين الكورية والإنغليزية، والذي سيتم إصداره سنويا في المستقبل.وقالت "كيم يو نا" المسؤولة في "بيلبورد كوريا" إن الشركة ستركز على اكشتاف الفنانين الموهوبين مثل بي تي إس، في موطن موسيقى البوب، كما ستنشئ العديد من الجسور لتوفير الفرص للفنانين الكوريين للتقدم إلى الخارج، وهو ما كانوا يتوقون إليه منذ عقود.