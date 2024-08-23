رفع نتائج التحقيق في فضيحة حقيبة السيدة الأولى إلى النائب العام

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أبلغ رئيس مكتب النيابة العامة للمنطقة المركزية في سيول "لي جانغ سو" يوم أمس الخميس، نتائج التحقيق في فضيحة الحقيبة الفاخرة، التي تورطت فيها السيدة الأولى "كيم كون هيه"، إلى النائب العام "لي وان صوك".وخلص فريق التحقيق في مكتب النيابة العامة للمنطقة المركزية إلى أن السيدة الأولى غير مذنبة بارتكاب أي مخالفات، فيما يتعلق بمزاعم تلقيها غير القانوني لحقيبة فاخرة تبلغ قيمتها حوالي 3 ملايين وون، أي حوالي ألفين و235 دولارا أمريكيا، من قس أمريكي كوري في سبتمبر 2022.وأبلغ رئيس المكتب "لي" نتائج التحقيق إلى النائب العام شخصيا بعد ظهر أمس الخميس.وأفادت التقارير بأن فريق التحقيق خلص إلى أن الحقيبة أعطيت كوسيلة لتسهيل الاجتماع أو كبادرة امتنان، وليس كرشوة مقابل خدمات، مما يبرئ "كيم" من انتهاك قانون مكافحة الكسب غير المشروع.وتتجه الأنظار الآن إلى ما إذا كان النائب العام "لي" سيوافق على نتائج التحقيق أم سيأمر بتشكيل لجنة لمراجعة النتائج وطلب الرأي من جهات خارجية.