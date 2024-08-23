الحكومة الكورية تتعهد بتطوير العلاقات مع الصين في اتجاه صحي وناضج

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تعهدت حكومة كوريا الجنوبية ببذل جهود لتطوير العلاقات مع الصين في اتجاه أكثر صحة ونضجا.وكشف المتحدث باسم وزارة الخارجية في سيول "لي جيه وانغ" عن هذا الموقف خلال إحاطة إعلامية دورية أمس الخميس حيث أشار إلى أن البلدين سيحتفلان بالذكرى الثانية والثلاثين على إقامة العلاقات الدبلوماسية غدا السبت.وأضاف أنه لن تُقام أي احتفالات خاصة بالذكرى السنوية على المستوى الحكومي، حيث إنه من المعتاد الاحتفال بالذكرى السنوية الخمسية أو العشرية فقط.وتُظهر العلاقات بين سيول وبكين علامات على التعافي منذ استئناف العديد من الفعاليات التي تم تعليقها بسبب جائحة كورونا، وذلك بعد القمة بين الرئيس "يون صوك يول" ورئيس مجلس الدولة الصيني "لي كيانغ" في مايو الماضي.ومن بين هذه الفعاليات: برنامج للتبادل الشبابي تنظمه "كوريا فاونديشن" بالاشتراك مع جمعية الشعب الصيني للصداقة مع الدول الأجنبية، والذي استؤنف بعد توقف دام 5 سنوات.وضمن هذا البرنامج، يقوم وفد شبابي من كوريا الجنوبية مكون من 50 عضوا بزيارة للصين حاليا.