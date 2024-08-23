زيادة حالات هروب كبار المسؤولين الكوريين الشماليين الموفدين إلى الخارج

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كشفت الحكومة الكورية الجنوبية عن أن عدد حالات الهروب التي يقوم بها كبار المسؤولين الكوريين الشماليين الموفدين إلى الخارج، قد زادت مؤخرا.وأوضحت وزارة التوحيد في سيول، في بيان أصدرته أمس الخميس، أنه على الرغم من أنها لا تستطيع الكشف عن تفاصيل بشأن أولئك المنشقين رفيعي المستوى، بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة، إلا أن السلطات تراقب باستمرار الاتجاه التصاعدي لحالات هروبهم.وأضاف البيان أن مهن المنشقين رفيعي المستوى تتنوع بين الدبلوماسيين والأطباء والطلاب.ووفقا للوزارة، فإن عدد المنشقين الكوريين الشماليين الذين صنفتهم وكالة المخابرات الوطنية على أنهم تحت "الحماية الحصرية" منذ يوليو 1997 وحتى النصف الأول من العام الجاري يبلغ 188.ومن بين أولئك المنشقين الخاضعين لهذه "الحماية الحصرية": دبلوماسيون وعسكريون وعملاء سريون ومسؤولون حكوميون رفيعو المستوى، وتعرّفهم وكالة المخابرات الوطنية بأنهم "كل من يُحتمل أن يكون له تأثير كبير على الأمن القومي".