رئيس وزراء سلوفاكيا يزور كوريا في سبتمبر لمناقشة مشروع المحطة النووية

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أفادت بعض التقارير بأن رئيس وزراء سلوفاكيا "روبرت فيكو" سيزور كوريا الجنوبية في شهر سبتمبر القادم لمناقشة خطط بناء وحدة جديدة للطاقة النووية جديدة في سلوفاكيا.وأوضح تقرير نشرته وكالة "تاسر" السلوفاكية للأنباء أمس الخميس أن "فيكو" يخطط لزيارة كوريا الجنوبية في نهاية سبتمبر لمناقشة التوريد المحتمل لمحطة الطاقة النووية.وفي مايو، أصدر "فيكو" تعليمات للوزراء ذوي الصلة بوضع خطط بحلول نهاية أكتوبر لبناء محطة جديد للطاقة النووية.وتعتزم سلوفاكيا، التي تمتلك وحدات نووية في "جاسلوفسكي بوهونيتسه" و"موتشوفتشي"، بناء مفاعل بقدرة 1200 ميغاواط في موقع محطة "جاسلوفسكي بوهونيتسه" الحالية، لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.وقد أعلنت الحكومة السلوفاكية في وقت سابق عن شركات فرنسية وأمريكية وكورية كمقدمي عروض محتملين للوحدة الجديدة.