كوريا الجنوبية وباراغواي توقعان إطار عمل ثنائيا لتعزيز التجارة والاستثمار

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وقعت كوريا الجنوبية وباراغواي على إطار عمل ثنائي لتعزيز التجارة والاستثمار لتعميق العلاقات ذات الصلة.ووفقا لما أعلنته وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية اليوم الجمعة، وقع وزير التجارة "تشونغ إين كيو" ونظيره الباراغواني "خافيير خيمينيز" على إطار العمل لترويج التجارة والاستثمار، وذلك في حفل أقيم في سيول أمس.ويسعى الإطار إلى توسيع التعاون الاقتصادي متبادل المنفعة، ومعالجة القضايا التجارية الجديدة، مثل سلاسل التوريد والطاقة الخضراء والقطاع الرقمي والتكنولوجيا الحيوية.ولكن على عكس اتفاقية التجارة الحرة، فإنه يستبعد المفاوضات المتعلقة بالرسوم الجمركية ويسعى إلى تعميق العلاقات الصناعية العملية.وكانت باراغواي هي الدولة الثانية في أمريكا اللاتينية التي توقع معها كوريا الجنوبية على اتفاقية للتجارة والاستثمار، بعد البرازيل.وبعد التوقيع، أجرى "تشونغ" و"خيمينيز" محادثات لمناقشة سبل الاستفادة من الإطار لتوسيع التعاون الاقتصادي الثنائي، وتبادلا الآراء حول التقدم المحرز في الجهود المبذولة للسعي إلى إبرام اتفاقية تجارية بين كوريا الجنوبية والسوق المشتركة الجنوبية، "ميركوسور"، التي تضم البرازيل والأرجنتين وباراغواي وأوروغواي.