توقعات بوصول النمو الاقتصادي الكوري إلى 0.6% في الربع الــ4 من العام

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من المتوقع أن يحقق معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي لكوريا الجنوبية زيادة بنسبة 0.5% في الربع الثالث من هذا العام، و0.6% في الربع الرابع.ووفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري أمس الخميس، من المتوقع أن يصل معدل النمو الاقتصادي الكوري لهذا العام إلى 2.4%، بانخفاض قدره 0.1% عن توقعاته السابقة.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يكشف فيها البنك المركزي عن توقعاته الربعية لمعدل النمو الاقتصادي الكوري.وقد قرر البنك المركزي إصدار توقعات ربع سنوية للنمو الاقتصادي بهدف توفير معلومات أكثر تفصيلا وفي الوقت المناسب عن الوضع الاقتصادي للمشاركين في السوق ووسائل الإعلام.كما توقع التقرير أن يصل معدل النمو الاقتصادي الكوري إلى 0.6% في الربع الأول من العام القادم، و0.7% في الربع الثاني.وتوقع التقرير أيضا أن يصل معدل الزيادة في التضخم إلى 2.3% في الربع الثالث من هذا العام، و2.2% في الربع الرابع، و2.2% في الربع الأول من العام القادم، و2.1% في الربع الثاني.