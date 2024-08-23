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الدولية

كوريا الجنوبية وأمريكا واليابان تعقد اجتماعا حول حقوق الإنسان في كوريا الشمالية

Write: 2024-08-23 13:12:44Update: 2024-08-23 15:36:03

كوريا الجنوبية وأمريكا واليابان تعقد اجتماعا حول حقوق الإنسان في كوريا الشمالية

Photo : YONHAP News

تخطط كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان لعقد اجتماع بشأن حقوق الإنسان في كوريا الشمالية خلال شهر أكتوبر القادم في العاصمة الأمريكية واشنطن.
وصرحت "كيم إين إيه" نائبة المتحدث باسم وزارة التوحيد الوطني في كوريا الجنوبية، في موجز صحفي اليوم الجمعة، بأنه من المخطط عقد اجتماع دولي للقطاعين الحكومي والخاص بمشاركة الدول الثلاث، لمناقشة القضايا المتعلقة بكوريا الشمالية وحقوق الإنسان فيها.
وسوف تكون هذه هي المرة الأولى التي تعقد فيها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان اجتماعا منفصلا بشأن حقوق الإنسان في كوريا الشمالية.
وكان نائب وزير الخارجية الأمريكي "كيرت كامبل"، الذي يستعد لهذا الحدث، قد التقى في شهر يوليو الماضي في واشنطن مع وزير التوحيد الوطني الكوري الجنوبي "كيم يونغ هو"، وطلب منه حضور الاجتماع.
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