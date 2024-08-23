3.9 مليار دولار زيادة في الودائع بالعملات الأجنبية في كوريا خلال يوليو

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زاد حجم الودائع بالعملات الأجنبية في كوريا الجنوبية خلال شهر يوليو الماضي بمقدار 3.87 مليار دولار مقارنة بالشهر الأسبق.ووفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الجمعة، بلغ حجم الودائع بالعملات الأجنبية حتى نهاية شهر يوليو الماضي، 94 مليارا و440 مليون دولار، ليسجل حجم الودائع بالعملات الأجنبية زيادة للشهر الثاني على التوالي.وأوضح التقرير أن قيمة الودائع بالدولار الأمريكي في يوليو زادت بمقدار 4 مليارات و570 مليون دولار مقارنة بالشهر الأسبق، بينما انخفضت الودائع باليورو بمقدار 440 مليون دولار، والين الياباني بمقدار 30 مليون دولار.وقال التقرير إن الودائع بالعملات الأجنبية للشركات بلغت 79 مليارا و330 مليون دولار في يوليو، بزيادة مقدارها 3 مليارات و850 مليون دولار عن الشهر الأسبق.أما الودائع بالعملات الأجنبية للأفراد فزادت بمقدار 20 مليون دولار، لتصل إلى 15 مليارا و110 ملايين دولار.