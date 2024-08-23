عدد الليالي الاستوائية في سيول يسجل رقما قياسيا

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استمرت ظاهرة الليالي الاستوائية في العاصمة الكورية سيول لمدة 33 يوما، وفي جزيرة جيجو 39 يوما، وسط موجة الحرارة الشديدة والرطوبة العالية المتواصلة في البلاد.وقال تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية إن مدينة سيول شهدت 33 ليلة استوائية متتالية، مع بقاء أقل درجات للحرارة فوق 25 درجة مئوية، فيما شهدت جزيرة جيجو 36 ليلة استوائية متتالية.وقد شهدت سيول 3 ليال استوائية هذا العام قبل أن تبدأ السلسلة الحالية من الليالي الاستوائية يوم الحادي والعشرين من شهر يوليو الماضي، مما رفع إجمالي عدد الليالي الاستوائية في سيول لهذا العام إلى 36 ليلة استوائية، مسجلا بذلك أعلى مستوياته منذ أن بدأ رصد الأحوال الجوية في سيول في عام 1907.كما سجلت جزيرة جيجو ليلتها الاستوائية التاسعة والثلاثين على التوالي، لتحطم الرقم القياسي الذي تم تسجيله في عام 2016.ومن المتوقع أن تستمر ظاهرة الليالي الاستوائية لفترة من الزمن.