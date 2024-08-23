كوريا الشمالية تندد بشراء كوريا الجنوبية طائرات أباتشي أمريكية

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نددت كوريا الشمالية بتصديق الولايات المتحدة على صفقة لبيع طائرات هليكوبتر من طراز "أباتشي" لكوريا الجنوبية، ووصفت ذلك بأنه "تصرف استفزازي يستهدف زعزعة الاستقرار الأمني في المنطقة".وقال مسؤول في وزارة الخارجية الكورية الشمالية في بيان أصدره أمس الخميس، إن الولايات المتحدة صادقت على صفقة لبيع مروحيات "أباتشي" الهجومية لكوريا الجوبية في الوقت الذي يتصاعد فيه التوتر في شبه الجزيرة الكورية بسبب التدريبات العسكرية المشتركة "أولتشي فريدوم شيلد" الجارية حاليا بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.وحذرت كوريا الشمالية من أنها سوف تضاعف ردعها الاستراتيجي لحماية مصالحها الأمنية الوطنية والسلام الإقليمي، إذا استمرت الولايات المتحدة في توفير المعدات الحربية والعناصر الفتاكة لحلفائها.وشددت بيونغ يانغ على أنها ستستمر في ممارسة أنشطتها العسكرية الدفاعية الرئيسية من أجل السيطرة على عدم التوازن العسكري والأوضاع غير المستقرة في المنطقة.وكانت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية قد أعلنت يوم الاثنين الماضي عن موافقة وزارة الدفاع، بنتاغون، على بيع 36 مروحية من طراز "أباتشي"، ومعدات ذات صلة، لكوريا الجنوبية، في صفقة بقيمة 3 مليارات و500 مليون دولار.