سيول تؤكد استعدادها مع واشنطن لمواجهة أي تهديدات نووية من قبل كوريا الشمالية

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أكدت وزارة الخارجية في سيول أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة مستعدتان لردع ومواجهة أي نوع من التهديدات النووية من قبل كوريا الشمالية، بشكل فعال.جاء ذلك تعليقا على تقارير تحدثت عن موافقة الولايات المتحدة على استراتيجية نووية جديدة لمواجهة تعزيز كوريا الشمالية والصين لترسانتهما النووية.وقال مسؤول في الوزارة أمس الخميس إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تلعبان دورا في تحقيق السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية والمنطقة، إلى جانب تعزيز قوة الردع الموسع من خلال المجموعة الاستشارية النووية الكورية الأمريكية.وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد كشفت عن موافقة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" في شهر مارس الماضي على تحديثات على وثيقة "إرشادات توظيف الأسلحة النووية واستخداماتها".