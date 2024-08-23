الرئاسة تحث المعارضة على الاعتذار للشعب عن التحريض الكاذب بشأن مياه فوكوشيما

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حث المكتب الرئاسي الكوري أحزاب المعارضة على الاعتذار للشعب عن تحريضها الكاذب الذي يفتقر إلى أسس علمية فيما يتعلق بتصريف اليابان للمياه الملوثة من محطة فوكوشيما النووية المعطلة.وأصدرت المتحدثة باسم الرئاسة "جونغ هيه جون" تلك الدعوة اليوم الجمعة، حيث أشارت إلى أن يوم الغد السبت سيصادف الذكرى السنوية الأولى على بدء تصريف المياه.وقالت جونغ إن الحكومة حاربت ضد هذه الادعاءات ذات الصلة التي لا أساس لها من الصحة في العام الماضي، من خلال مضاعفة مواقع اختبار المواد المشعة في البحر، والتحقق في الموقع من واردات الأسماك. وأكدت المتحدثة على أنه لم يتم العثور على أي حالة لأقل من معايير السلامة من حالات فحص النشاط الإشعاعي التي أجريت على عينات المياه الكورية خلال العام الماضي.وألقت المتحدثة باسم المكتب الرئاسي باللوم على المعارضة لإهدار أموال دافعي الضرائب التي تقدر بحوالي تريليون وستة مليارات وون، أي حوالي 1.2 مليار دولار أمريكي، من خلال ما وصفته بـ"التحريض السخيف"، الذي ألحق أضرارا جسيمة بقطاع مصائد الأسماك والجمهور.واتهمت المتحدثة أحزاب المعارضة بمواصلة هذا التحريض دون منطق أو أساس أو شعور بالمسؤولية، ودعت أحزاب المعارضة إلى وقف الأعمال التي تقسم البلاد، وإصدار اعتذار علني.