مجموع الدَيْن الوطني والديون الأسرية في كوريا يتجاوز 3000 تريليون وون

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تجاوز إجمالي الدَيْن الحكومي والديون الأسرية في كوريا الجنوبية مستوى ثلاثة آلاف تريليون وون لأول مرة.ووفقا لبيانات صادرة عن وزارة المالية والبنك المركزي الكوري أمس الأحد، وصل مجموع الدين الوطني والديون الأسرية إلى رقم قياسي بلغ ثلاثة آلاف و42 تريليون وون في نهاية الربع الثاني من هذا العام.ويعادل هذا الرقم ما يقرب من 127% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للعام الماضي البالغ ألفين و401 تريليون وون.وقد زاد الدين الإجمالي بمقدار 44 تريليون وون في الربع الثاني وحده، أي بأكثر من ضعف النمو البالغ 20 تريليون وون في الربع الأول. ويمثل هذا أكبر زيادة منذ الربع الثالث من عام 2021، في ذروة جائحة كورونا.ويُعزى هذا الارتفاع إلى انخفاض الإيرادات الضريبية وزيادة إصدار السندات والاقتراض المفرط بواسطة الأسر من أجل الاستثمارات العقارية.